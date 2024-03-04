Медведев хочет выгнать послов стран ЕС из России

86 Просмотров

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что за отказ от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым послов стран Евросоюза (ЕС) следовало бы выгнать из России, а уровень дипотношений с их государствами – понизить. Такое мнение он высказал в своем англоязычном аккаунте в Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов», – написал политик.

«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза – понизить», – добавил он.