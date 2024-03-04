В Азербайджане отмечают «од чершенбеси» |
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен |
Солдат армии Азербайджана застрелился |
Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану |
ЕС планирует отказаться от украинского транзита газа |
Байден продлил действие антироссийских санкций |
Гафарова: Азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель (фото) |
Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество (фото) |
Беларусь переходит на работу в условиях военного времени |
Главное Странности

Медведев хочет выгнать послов стран ЕС из России

Медведев хочет выгнать послов стран ЕС из России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что за отказ от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым послов стран Евросоюза (ЕС) следовало бы выгнать из России, а уровень дипотношений с их государствами – понизить. Такое мнение он высказал в своем англоязычном аккаунте в Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов», – написал политик.

«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза – понизить», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Медведев хочет выгнать послов стран ЕС из России
Странности

Медведев хочет выгнать послов стран ЕС из России

2024/03/04, 23:13
Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно
Странности

Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

2024/03/04, 21:19
Минобороны Германии использует пароль «1234»
Странности

Минобороны Германии использует пароль «1234»

2024/03/04, 20:23
Медведев заявил, что "Украина - это, безусловно, Россия"
Странности

Медведев заявил, что «Украина – это, безусловно, Россия»

2024/03/04, 14:06
В России допустили блокировку "Википедии"
Странности

В России допустили блокировку «Википедии»

2024/03/03, 21:10
Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку (видео)
Странности

Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку (видео)

2024/03/03, 10:28
Глупость и неосмотрительность депутатов Европарламента разобьется на головах представляемых ими государств
Странности

Глупость и неосмотрительность депутатов Европарламента разобьется на головах представляемых ими государств

2024/03/01, 14:35
Кадыров отцензурировал цитату Путина
Странности

Кадыров отцензурировал цитату Путина

2024/03/01, 10:13
Американец испытал Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость (видео)
Странности

Американец испытал Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость (видео)

2024/03/01, 00:43