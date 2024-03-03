Подорвавшийся на мине в агдамском селе находится в тяжелом состоянии (обновлено)

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14:26 У пациента диагностирована травматическая ампутация обеих ног и взрывная травма.

Об этом сказал врач Бардинской центральной районной больницы Расим Абдуллаев, говоря о жителю, который сегодня подорвался на мине в Агдаме. Его слова приводит АПА.

Врач сообщил, что в настоящее время пациента оперируют: «Сегодня примерно в 11:36 сотрудники отделения скорой помощи Агдамского района доставили в Бардинскую центральную больницу мужчину 1995 года рождения. У пациента была диагностирована травматическая ампутация обеих ног и взрывная травма. После оказания первой помощи и обследования больной был срочно доставлен в хирургическое отделение. В настоящее время пациента оперируют, его состояние оценивается как тяжелое».

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12:11 3 марта 2024 года на территории села Ахмадагалы Агдамского района произошел минный инцидент.

Информацию об этом распространили Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглу, 1995 года рождения, получил ранение обеих ног в результате взрыва противопехотной мины во время выпаса животных на бывшей линии соприкосновения, на неразминированной территории. Пострадавший эвакуирован в больницу.

Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности и не заходить на незнакомую территорию!