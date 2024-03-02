Украинец подал в суд на Россию за то, что ему плохо спится

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Украинец из Хмельницкого подал в суд на Россию за то, что ему плохо спится. В результате он отсудил 200 тысяч гривен ($5257), пишет портал «Хартия97».

Изначально мужчина потребовал от страны-агрессора 1,2 млн гривен ($31 546) морального ущерба за вооруженную агрессию против Украины, и пожаловался на ежедневный стресс из-за воздушных тревог и необходимости находиться в укрытии.

Также хмельничанин заявил, что потерял нормальный сон, вздрагивает от воя сирены, а психологический негатив ускорил процесс его старения, а разрушенные здания приносят ему дополнительный дискомфорт.

Впрочем, эти деньги еще нужно взыскать с России.