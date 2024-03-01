Еще 139 семей будут переселены в Физули

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1 марта Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в город Физули на следующем этапе. В мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), исполнительной власти Физулинского района и Общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 139 семей. В соответствии с составом семьи 49 из них обеспечены двухкомнатными, 73 – трехкомнатными и 17 – четырехкомнатными квартирами. Эти семьи проживают во временных поселениях в различных частях Республики. Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в ближайшие дни будут переселены в город Физули.