Синоптики обещают жаркий март в Азербайджане

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В марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами она будет превышать ее.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно прогнозу, объем месячных осадков будет близким к норме, на ряде территорий осадков может быть больше нормы. В первых числах марта погода будет стабильной, осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 6-9 градусов тепла, что близко и несколько выше климатической нормы. Ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни 15-20 градусов тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 20-27 мм).