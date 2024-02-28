Конгресс Перу принял заявление о Ходжалинском геноциде

71 Просмотров

При совместной инициативе парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан и посольства Азербайджана в Перу 27 февраля в конгрессе Перу состоялось памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в посольстве, участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв трагедии.

Затем посол Азербайджана в Перу Мамед Талыбов подробно проинформировал участников мероприятия о Ходжалинском геноциде, одной из жестоких трагедий ХХ века.

В своих выступлениях члены парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан выразили глубокие соболезнования азербайджанскому народу, подчеркнули важность привлечения виновных к ответственности, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Участникам мероприятия был продемонстрирован короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде, были представлены брошюры и материалы, рассказывающие об истории кровавой трагедии.

Отметим, в связи с 32-й годовщиной трагедии Ходжалинского геноцида Конгресс Перу принял заявление. В документе подчеркивается, что произошедший акт геноцида был полностью задокументирован многочисленными международными правозащитными организациями и отмечен Human Rights Watch как «самое кровавое убийство, совершенное во время конфликта».

Кроме того, в заявлении содержится ссылка на документ, распространенный Конгрессом Перу в 2013 году, в котором содержится требование справедливости в отношении жертв Ходжалинского геноцида.

Напомним, в прошлом году Конгресс Перу также принял заявление в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.