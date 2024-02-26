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Зеленский не понимает, почему Трамп поддерживает Путина

Зеленский не понимает, почему Трамп поддерживает Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как Дональд Трамп может быть на стороне российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, кандидат в президенты США не понимает целей Владимира Путина в Украине, поэтому выступает против помощи Киеву.

«Я знаю, что он [Трамп] встречался с ним… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда… Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится», – считает Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что если Дональд Трамп решит поддержать Москву, а не Киев, то «выступит против американцев».

До этого Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться, не сможет решить конфликт на Украине за один-два дня.

Украинский президент повторил свое приглашение Трампу посетить Украину, выразив уверенность в том, что после этого визита экс-президент США изменит свое мнение насчет возможности завершить конфликт в Украине. В прошлый раз Трамп проигнорировал подобное приглашение.

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