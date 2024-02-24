Украине передадут подлежащие утилизации автомобили

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Мэр Лондона Садик Хан разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации, передает The Telegraph.

Как пишет британская газета, ранее это решение не принимали из-за «юридического барьера».

«Это поможет удовлетворить медицинские и гуманитарные потребности Украины, а также позволит убрать старые загрязняющие окружающую среду автомобили с дорог Лондона»,— сообщил господин Хан.

The Telegraph пишет, что жители Лондона могут передать свои старые автомобили, которые не соответствуют требованиям программы создания зон максимально низкого загрязнения (ULEZ), в обмен на выплату. Медицинская служба города решила отправить Украине старые машины скорой помощи — десять в ближайшие недели и еще сорок к концу лета.

Решение о передаче автомобилей приурочено ко второй годовщине с начала боевых действий на Украине, отмечает газета. Мэр Киева Виталий Кличко, как сообщает The Telegraph, отправлял письмо господину Хану с предложением пожертвовать машины вместо утилизации.

Ранее, 24 февраля, правительство Великобритании сообщило о выделении помощи Украине в течение следующего года в размере более $311 млн. Она будет направлена на пополнение запасов артиллерийских боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.