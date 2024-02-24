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Главное Мир

Украине передадут подлежащие утилизации автомобили

Украине передадут подлежащие утилизации автомобили

Мэр Лондона Садик Хан разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации, передает The Telegraph.

Как пишет британская газета, ранее это решение не принимали из-за «юридического барьера».

«Это поможет удовлетворить медицинские и гуманитарные потребности Украины, а также позволит убрать старые загрязняющие окружающую среду автомобили с дорог Лондона»,— сообщил господин Хан.

The Telegraph пишет, что жители Лондона могут передать свои старые автомобили, которые не соответствуют требованиям программы создания зон максимально низкого загрязнения (ULEZ), в обмен на выплату. Медицинская служба города решила отправить Украине старые машины скорой помощи — десять в ближайшие недели и еще сорок к концу лета.

Решение о передаче автомобилей приурочено ко второй годовщине с начала боевых действий на Украине, отмечает газета. Мэр Киева Виталий Кличко, как сообщает The Telegraph, отправлял письмо господину Хану с предложением пожертвовать машины вместо утилизации.

Ранее, 24 февраля, правительство Великобритании сообщило о выделении помощи Украине в течение следующего года в размере более $311 млн. Она будет направлена на пополнение запасов артиллерийских боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.

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