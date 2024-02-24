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В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте

В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте

24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй соревновательный день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Сегодня пройдут полуфинальные соревнования по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в индивидуальной программе, а также квалификационные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке и в программе синхронных прыжков на батуте.

Азербайджан сегодня представят Сельджан Махсудова (индивидуальная программа прыжков на батуте), Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев (программа синхронных прыжков). В квалификационных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (23-25 февраля). В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

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