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Главное Общество

Арестован сотрудник Исполнительной власти Абшеронского района

Арестован сотрудник Исполнительной власти Абшеронского района

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий начальника участка Управления благоустройства и коммунальных услуг Исполнительной власти Абшеронского района Вели Аббасова. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Вели Аббасов подозревается в получении денежных средств в размере 6 тысяч манатов за разрешение на строительство частного жилого дома на земельном участке, на территории города Хырдалан Абшеронского района, использовав свои возможности влияния на решение должностных лиц Исполнительной власти Абшеронского района и других государственных структур.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Аббасову было предъявлено обвинение по статье 312-1.1 (Незаконное влияние на решение должностного лица) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование.

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