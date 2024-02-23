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В Милли Меджлисе предложили назвать строящийся в Агдаме стадион в честь Гурбана Гурбанова

В Милли Меджлисе предложили назвать строящийся в Агдаме стадион в честь Гурбана Гурбанова

Назвать стадион, строящийся в Агдаме, именем главного тренера футбольного клуба «Карабах» Гурбана Гурбанова предложил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, сообщает Minval.az.

Депутат отметил большие заслуги Гурбана Гурбанова во вчерашней победе футбольного клуба «Карабах» и счел целесообразным назвать стадион Агдам его именем.

Депутат сказал, что в других странах есть такая практика: «например, в Турции есть стадионы имени Фатиха Терима, Шенола Сана. Почему бы и нет? Человек добился такого успеха для страны».

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