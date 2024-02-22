Azerpoct запустило услугу доставки онлайн-заказов из США

123 Просмотров

ООО «Azerpoct» запустило услугу доставки онлайн-заказов из США, говорится в сообщении общества.

«Служба PostCargo при Azerpoct, действующая уже более года, начала доставку онлайн-заказов из Америки. Теперь клиенты могут покупать товары на самых популярных онлайн-платформах для покупок, функционирующих в США и доставлять их в страну посредством PostCargo», – приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения общества.

По данным Azerpoct, тариф на перевозки между США и Азербайджаном установлен на «минимальном уровне, что считается весьма выгодным по сравнению с другими».

«Посредством PostCargo оперативно осуществляются рейсы из США в Азербайджан для доставки товаров в кратчайшие сроки. Чтобы воспользоваться услугой PostCargo, пользователям могут зарегистрироваться на сайте www.postcargo.az, а также загрузить мобильное приложение PostCargo из App Store и Play Market», – говорится в сообщении.

Общество отмечает, что сервис PostCargo, доставляющий онлайн-заказы из Турции, успешно зарекомендовал себя с точки зрения качества и удовлетворенности пользователей.

«PostCargo вскоре начнет осуществлять онлайн-заказы из Европы», – подчеркивает Azerpoct.