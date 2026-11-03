Двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян поделился впечатлениями от поездки в Баку, назвав ее незабываемой и поблагодарив азербайджанцев за теплый прием.

В публикации в Facebook он рассказал, что посетил столицу Азербайджана по приглашению организаторов танцевального фестиваля AzDF Ольги Краснянской и Эльдара Джафарова. Агамалян высоко оценил организацию мероприятия, гостеприимство и внимание к участникам, судьям и зрителям.

Особые слова признательности он адресовал народной артистке Азербайджана Таране Мурадовой, назвав ее уникальной женщиной и сравнив с «богиней, сошедшей с Олимпа».

Однако самым эмоциональным моментом поездки для Агамаляна стало возвращение во двор, где прошло его детство, и встреча с бывшими соседями.

«Я не забуду встречу с соседями, с которыми играли, когда были маленькими. Двор, в котором я рос. Мало осталось тех, кто там был тогда», — написал он.

Агамалян особо подчеркнул, что отправился туда вместе с сестрой, никого заранее не предупредив, и чувствовал себя в полной безопасности.

Он также поблагодарил жителей Баку, с которыми общался во время поездки, и сотрудников гостиницы «Апшерон» за теплое отношение.

«Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный, с невероятной историей, архитектурой. Сколько же людей разных национальностей и вероисповеданий отдавали свою любовь, свои таланты, посвящали свою жизнь этому городу», — отметил он.

В завершение Агамалян обратился к тем, кто распространяет негативные утверждения об отношении азербайджанцев к армянам.

«Я не встретил ни одного, НИ ОДНОГО азербайджанца, который ко мне бы плохо отнесся. Не читайте комментарии несчастных, злых людей (а на самом деле ботов), потому что это все неправда», — подчеркнул он.

Свою публикацию Агамалян завершил пожеланием мира всем.