В Азербайджане задержан Рауф Агагулиев, известный в соцсетях под псевдонимом «Рауфизм». Он проводил прямой эфир в TikTok, используя нецензурную лексику.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 510.3 Кодекса об административных проступках Азербайджана. Материалы направили в суд, сообщает Qafqazinfo.

По решению суда Рауф Агагулиев арестован в административном порядке сроком на один месяц.

Отмечается, что ранее он уже подвергался административному аресту за аналогичные действия.