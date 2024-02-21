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Франция не сможет сдержать данное Украине обещание

Франция не сможет сдержать данное Украине обещание

Французским властям трудно изыскать средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере 3 млрд евро из-за необходимости сокращения государственных расходов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, министерства обороны, иностранных дел и финансов Франции будут вынуждены перераспределить средства и изыскать сбережения для финансирования обещанного Украине пакета помощи в размере 3 млрд евро, предназначенного для закупки ракет и артиллерии.

По словам одного из собеседников агентства, у правительства нет возможности вносить изменения в бюджет на текущий год для финансирования нового пакета помощи Украине. По мнению другого источника, 400 млн евро, которые Франция выделила на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не предполагает вариантов для оказания Киеву дополнительной помощи.

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