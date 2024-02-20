Глава МВД Украины: Поддержка Азербайджана ощутима (фото)

Поддержка нашей страны правительством Азербайджана ощутима. Мы помним помощь Азербайджана по ликвидации последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым, сообщает «Азертадж».
Ключевым вопросом обсуждений в ходе встречи стал обмен опытом между Азербайджаном и Украиной по вопросам гуманитарного разминирования.
«Азербайджан по своему опыту знает, что такое минная опасность. Поэтому опыт ваших специалистов будет полезен Украине. В свою очередь подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям поделятся своими знаниями. За эти годы они приобрели незаурядные практические навыки. Я благодарю Азербайджанское государство за переданную в дар машину механизированного разминирования. Это транспортное средство будет вовлечено в разминирование сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях», – сказал Игорь Клеменко.
На встрече стороны выразили готовность к обмену опытом в сфере противодействия незаконному обороту оружия, борьбы с преступностью, реинтеграции временно оккупированных территорий и других областях.
«Надеюсь, что наши страны и дальше продолжат сотрудничество и будут усиливать взаимодействие по вопросам безопасности», – подчеркнул министр.