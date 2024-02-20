Глава МВД Украины: Поддержка Азербайджана ощутима (фото)

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Поддержка нашей страны правительством Азербайджана ощутима. Мы помним помощь Азербайджана по ликвидации последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым, сообщает «Азертадж».

Ключевым вопросом обсуждений в ходе встречи стал обмен опытом между Азербайджаном и Украиной по вопросам гуманитарного разминирования.

«Азербайджан по своему опыту знает, что такое минная опасность. Поэтому опыт ваших специалистов будет полезен Украине. В свою очередь подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям поделятся своими знаниями. За эти годы они приобрели незаурядные практические навыки. Я благодарю Азербайджанское государство за переданную в дар машину механизированного разминирования. Это транспортное средство будет вовлечено в разминирование сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях», – сказал Игорь Клеменко.

На встрече стороны выразили готовность к обмену опытом в сфере противодействия незаконному обороту оружия, борьбы с преступностью, реинтеграции временно оккупированных территорий и других областях.

«Надеюсь, что наши страны и дальше продолжат сотрудничество и будут усиливать взаимодействие по вопросам безопасности», – подчеркнул министр.