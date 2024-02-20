В Азербайджане насмерть разбился чиновник без водительских прав

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В Агдаме представитель Исполнительной власти, у которого не было права управления транспортным стредством, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

В поселке Гузанлы автомобиль Lada Priora, за рулем которого находится Джабаров Фаррух Назим оглу 1991 г.р., съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель скончался от полученных тяжелых травм.

Отметим, Ф.Джаббаров работал исполнительным представителем по сельскому административному округу Алимадатли Агдамского района.

Как пишет Qafqazinfo, в ходе предварительного расследования выяснилось, что у чиновника не было водительских прав, автомобиль принадлежал другому лицу, доверенности у него не было.