Саломе Зурабишвили: Грузию следует принять в ЕС, чтобы избежать господства России на Черном море

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страну следует принять в Европейский союз (ЕС) для того, чтобы избежать господства России на Черном море. Ее слова передает Interpress.

С ее точки зрения, волны расширения Евросоюза обеспечивали дополнительную безопасность для всего политического объединения, и принятие Грузии в также повысит безопасность Тбилиси и всего континента.

По словам Зурабишвили, сейчас Россия делает то, о чем заявляла в 2007 году, — «не позволяет Западу зайти в Черное море».

«Я думаю, что в интересах Европейского Союза и, конечно, Грузии, для нашей безопасности, для нашей связи с Европой, чтобы Россия не была исключительным государством в Черном море, как она пытается это сделать», — заявила Зурабишвили.