Украина одной из первых получит новейшие французские дроны-камикадзе

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Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Поставки могут состояться в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Он отметил, что Франция разрабатывает дроны-камикадзе. Сейчас технология находится в экспериментальной фазе.

«В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования», – сказал Лекорню.

Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.