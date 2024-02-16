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Сахиль Бабаев указал на стратегический характер партнерства Азербайджана с Сербией

Сахиль Бабаев указал на стратегический характер партнерства Азербайджана с Сербией

Поддержка Сербией проведения конференции COP29 в Баку является еще одним примером наших дружественных отношений.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Государственности Республики Сербия.

«Высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Сербией, несомненно, проистекает из мудрой дальновидности лидеров двух стран, искренней дружбы и того большого значения, которое они придают сотрудничеству. Меморандум о создании Совета стратегического партнерства, подписанный 23 ноября 2022 года, еще раз доказывает, что Азербайджан и Сербия являются дружественными странами и стратегическими партнерами в истинном смысле этого слова. А поддержка Сербией проведения конференции COP29 в Баку является еще одним примером наших дружественных отношений», – приводит «Тренд» слова министра.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что Сербия также является новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка Европы.

«Запуск газового интерконнектора Сербия-Болгария в Нише в декабре 2023 года, наряду с диверсификацией источников поставок Сербии, внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Европы», – сказал он.

Министр добавил, что между Азербайджаном и Сербией существует прочная правовая база, и что за последние 27 лет было подписано более 50 соглашений, контрактов и других документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.

«Деятельность Совместной межправительственной комиссии имеет решающее значение для укрепления сотрудничества между двумя странами. На сегодняшний день Комиссия провела 7 заседаний. Последнее заседание Комиссии состоялось 28 апреля 2023 года. Наше растущее сотрудничество также отражается на расширении экономических связей. Сотрудничество в области энергетики, транспортной инфраструктуры, воздушного транспорта, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сферах находится в центре внимания обеих сторон», – отметил Сахиль Бабаев.

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