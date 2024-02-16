Борт AZAL, совершивший посадку в Баку из-за непогоды, вылетел в Гянджу (обновлено)

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18:06 Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс Москва (аэропорт Внуково) – Гянджа и приземлившийся в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за неблагоприятных погодных условий, вылетел в Гянджу в 17:19. Об этом говорится в сообщении AZAL.

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16:19 Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-5829 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Москва (Внуково) – Гянджа, принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно сообщению, причиной экстренной посадки стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Гяндже.

Самолет успешно совершил посадку в бакинском аэропорту в 15:47 по местному времени.