Армения отказалась от участия в турнире «Игры будущего-2024» в России

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Начальник отдела молодежного спорта Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Седракян сообщил, что страна не примет участия в «Играх будущего-2024».

«Армения получила уведомление. Мы разослали его на электронные адреса нескольких зарегистрированных отраслевых компаний, но получили отрицательный ответ. Они отметили, что у них нет кандидатов для участия в конкурсе», — цитирует Седракяна РИА «Новости».

По словам специалиста, в этом году «не было выделено финансирование» для участия в играх. Однако он не исключил, что Армения может принять участие в таких соревнованиях в будущем.