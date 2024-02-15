Трамп заявил, что США катятся в ад при Байдене

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

» Наша страна раньше была лучше, чем она есть сейчас. Сейчас страна катится в ад. Никто никогда не видел ничего подобного. Миллионы людей приезжают сюда из неизвестных мест. Америка была сильнее, богаче, безопаснее и увереннее, когда я сидел за столов в Овальном кабинете. Мы – страна, где дешевле купить фентанил и другие наркотики, чем конфеты. Конфеты дороже», – сказал он в среду, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

Бывший американский лидер назвал нынешнего «худшим президентом в истории США».