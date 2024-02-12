Глава МИД Франции заявил, что Европа должна подготовиться к описанному Трампом сценарию

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Страны Европы должны подготовиться к описанному Дональдом Трампом сценарию, когда США не станут приходить на помощь союзникам по НАТО, не оплатившим свои взносы в альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главами МИД ФРГ и Польши, организованной по случаю встречи в формате Веймарского треугольника, передает ТАСС.

«Ничто не должно нам мешать на европейском уровне готовиться к тому, чтобы погасить шок от развития ситуации по сценарию, описанному Дональдом Трампом», – сказал Сежурне.

Министр добавил, что Евросоюз «не должен зависеть от результатов выборов в третьих странах» в вопросе обеспечения своей обороны. На этом фоне он призвал «создавать собственную оборонную индустрию», осуществлять закупки вооружений «на европейском уровне в рамках собственной военной индустрии», а также «готовиться к возможному конфликту». «Для нас это вызов, это потребуется сделать в сжатые сроки, каждая минута на счету», – сказал Сежурне.

«Мы не хотим вмешиваться в американские выборы. Но я не оставлю попытки убедить всех кандидатов [на выборах в США] в важности НАТО, в необходимости поддержки Украины и коллективной безопасности. Потому что это касается и их собственной безопасности», – отметил глава МИД Франции.