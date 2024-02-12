В Азербайджане будут судить четверых членов FETÖ

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В Азербайджане завершено предварительное расследование в отношении одного из руководителей организации FETÖ, задержанного в ходе операций против FETÖ – Дейруша Джафарова, ответственного за финансовые дела организации Гюмраха Абдурахманова, ответственного за организационные дела Анара Алиева и активиста Илькина Гашимли, сообщает АПА.

Согласно информации, расследование завершено, дело направлено в суд.

Уголовное дело в отношении Дейруша Джафарова и Анара Алиева направлено в Абшеронский суд.

Уголовное дело в отношении Илькина Гашимли будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде, уголовное дело в отношении Гюмраха Абдурахманова – в Наримановском районном суде.

Отметим, указанные лица были задержаны в июле прошлого года в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД, им предъявлено обвинение по статье 167-3.1. Решением суда в отношении каждого из них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также было установлено, что Дейруш Джафаров, Гюмрах Абдурахманов и Анар Алиев в течение длительного времени в образовательных и учебных центрах FETÖ в Азербайджане проводили пропаганду организации и пытались привлечь молодых людей в организацию.