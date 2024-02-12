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В ЕС Трампа сравнили со школьным хулиганом, отнимающим чужие деньги

В ЕС Трампа сравнили со школьным хулиганом, отнимающим чужие деньги

В Европейском союзе кандидата на пост президента США Дональда Трампа сравнили со школьным хулиганом, который хочет отнять чужие деньги после его заявлений о слов о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО, которые выделяют недостаточно средств на оборону. Об этом пишет Politico.

Так, неназванный дипломат Евросоюза сообщил в беседе с изданием, что слова Трампа безумны, учитывая, что исходят от потенциального президента Соединенных Штатов в адрес стран-союзников.

«Но мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед», — сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что нужно быть готовым «ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение».

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

По его словам, причиной такого отношения стало невыполнение Североатлантическим альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

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