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ЦИК подведет итоги выборов и представит результаты в Конституционный суд

ЦИК подведет итоги выборов и представит результаты в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проведет сегодня заседание в связи с внеочередными президентскими выборами.

Комиссия подведет итоги голосования и представит результаты в Конституционный суд.

Согласно Избирательному кодексу, в течение 10 дней со дня голосования ЦИК должна обеспечить подведение итогов президентских выборов и передачу их результатов в Конституционный суд для утверждения.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджана, избранный президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным Судом результатов президентских выборов.

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