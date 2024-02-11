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Пашинян: Нас все равно назвали предателями, сдающими землю, преступниками

Пашинян: Нас все равно назвали предателями, сдающими землю, преступниками

Если мы и совершили преступление, то наше преступление заключалось в том, что мы не прислушались к голосу народа.

Об этом на инициативном собрании партии «Гражданский договор» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает news.am.

«Потому что за последние 20 лет будь то в статусе оппозиции, власти или даже не занимающихся политикой, все, кого мы видели, в чей дом ни заходили, делили кусок хлеба или не делили, за этими столами всегда звучал тост за мир, не сейчас, и даже не после 20-го года, это было до 20-го года.

Для нас должно было быть ясно, что таков посыл народа, народ сам является работодателем правительства, властей, он заказывает, что должно делать правительство. Если бы мы были в достаточно степени связаны с народом, мы бы поняли, что он дает этот заказ людям, занимающимся политикой.  Наше преступление состоит в том, что мы этот посыл не восприняли в должной степени, и второе, что не проанализировали этот посыл и вернулись, сказав народу, что народ, как мы поняли, вы заказываете нам мир. Правильно?

Правильно. Для мира нам нужно это и это. Все это будет ужасно неприятно, ужасно тяжело», – сказал он.

Никол Пашинян отметил, что они не сказали этого, во-первых, потому, что не посчитали этот путь достойным доверия и не смогли смириться с этой реальностью.

«Мы подумали, что если скажем и сделаем все это, нас назовут предателями, сдающими землю, преступниками. Знаю, что мы и лично я хорошо знаем желания нашего народа, их мечты и стремления. И я чувствую себя обязанным в этой сложной ситуации вывести наш народ с минного поля без потерь или с минимальными потерями. Чувствую себя обязанным вывести на берег из бурного океана наш кораблик. Сегодня не говорить об этом будет преступлением», – сказал он.

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