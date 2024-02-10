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Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)

Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении туннеля военной разведки радикального движения ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

«В течение последних двух недель силы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности проводили целенаправленные рейды на террористические объекты в северной и центральной частях сектора Газа. Военные действовали в районах Шати и Тель-эль-Хава на севере сектора Газа и в ходе операции уничтожили около 120 террористов ХАМАС и 20 террористических объектов. Руководствуясь разведданными, силовики прибыли к шахте туннеля возле школы БАПОР. Шахта вела в подземный террористический туннель, который использовался военной разведкой ХАМАС и проходил под зданием, которое является штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа», – говорится в сообщении.

«Длина туннеля составляла 700 метров, он пролегал на глубине 18 метров и был оборудован несколькими взрывозащитными дверями. Силовики обнаружили внутри туннеля электрическую инфраструктуру, соединенную со штаб-квартирой БАПОР, под которой находился подземный туннель, что указывает на то, что объекты БАПОР снабжали туннель электроэнергией», – продолжили в пресс-службе.

«После этого и на основе предварительной разведывательной информации силовики провели целенаправленный рейд на штаб-квартиру БАПОР, в которой расположены офисы различных гуманитарных и международных организаций», – добавили в армии.

«В комнатах этого здания было обнаружено большое количество оружия, включая винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатку. Документы, обнаруженные в офисах должностных лиц БАПОР, подтвердили, что эти помещения использовались террористами ХАМАС», – указывается в сообщении.

«В ходе операции были собраны разнообразные разведданные, которые позволят силовикам действовать против дополнительных целей ХАМАС», – резюмировали в пресс-службе, отметив, что «нейтрализация туннеля ослабляет разведывательные возможности ХАМАС».

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