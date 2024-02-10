Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах

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Из Пакистана продолжают поступать результаты состоявшихся 8 февраля выборов в Национальную ассамблею и провинциальные собрания страны, сообщает агентство Anadolu.

Избирательная комиссия объявила о распределении 250 мест в Национальной ассамблее, состоящей из 266 мест.

Согласно данным Anadolu, независимые депутаты, поддерживаемые Пакистанским движением за справедливость (PTI), партией находящегося в заключении бывшего премьер-министра Имрана Хана, получили 98 мест, Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) во главе с бывшим премьер-министром Навазом Шарифом – 71 место, а Пакистанская народная партия (PPP) во главе с Билавал Бхутто Зардари – 53 места.

Согласно предварительным результатам, PTI лидирует на выборах в Национальную ассамблею.