Россельхознадзор и АБПА обсудили вопросы поставок российского зерна

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9 февраля заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в формате видеосвязи провел переговоры с заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Баларагимом Гулиевым.

Стороны с удовлетворением отметили, что в прошлом году в Республику было отгружено 1,3 млн тонн российской зерновой продукции. Ожидается, что объемы экспорта будут наращиваться.

Ранее Россельхознадзором от иностранных визави были получены уведомления о несоответствии поставляемой из России зерновой продукции карантинным фитосанитарным требованиям Азербайджана. В связи с этим главной темой переговоров стали вопросы обеспечения поставок зерна, полностью отвечающего требованиям страны назначения.

Служба подробно проинформировала азербайджанских коллег о принятых мерах по усилению контроля за отгружаемой на экспорт зерновой продукцией, а также об изменениях законодательства в области карантина и защиты растений.

С учётом этого компетентное ведомство Республики направит в Россельхознадзор уточнённые фитосанитарные требования к ввозимой зерновой продукции, которые позволят минимизировать риски обнаружения карантинных вредных организмов в российском зерне. Кроме того, стороны договорились проработать вопрос заключения двустороннего соглашения, регулирующего взаимные поставки продукции растительного происхождения.

В завершение переговоров стороны выразили друг другу благодарность за плодотворное сотрудничество, направленное на повышение взаимной торговли сельхозпродукцией между странами.