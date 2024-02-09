Армяне «красиво» убежали из Украины в Европу и США

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Интересные факты опубликованы в газете «Голос Армении», согласно которым тысячи армян воюют на стороне России в Украине. «С первого дня СВО в рядах Вооруженных Сил России тысячи армян стали с честью выполнять свой воинский долг и защищать республики Донбасса», – говорится в статье с броским названием «Российские армяне поддержали решение президента России Владимира Путина о начале СВО». Приводятся и цифры, и они весьма красноречиво раскрывают лицемерие этих людей. И знаете, в чем заключается это лицемерие? Речь не о тех 6 тысячах армян, которые по утверждению газеты воюют непосредственно в рядах российской армии в Украине и тех 2 тысячах, которые служат в составе Росгвардии, МВД, МЧС, погранвойск ФСБ и в других силовых формированиях. С очень большой натяжкой и полностью исключив фактор морали, их еще как-то можно понять, потому как в данном случае речь идет о гражданах самой России. Призвали или пошли по контракту – разницы особой нет, потому как они граждане этой страны.

А как быть с теми 1,5-2 тысячами армян, которые, опять же по утверждению газеты, – добровольцы либо из Армении, либо из Карабаха? Здесь уже не то, чтобы об отсутствии морали говорить не приходится, но и вспоминаются иные слова, совершенно не публицистического содержания и смысла. Ведь спрашивается: что вы потеряли в Украине? Что заставило вас поехать убивать воинов другой страны, защищающих свои земли как раз от нашествия таких как недосолдат? Почему недосолдат? Вы скажете нет такого слова и, возможно, будете правы. Но уж простите, но ничего более цивилизованного в данном случае в голову не приходит, потому как в статье гордо заявляется, что «после начала СВО (Minval.az – так газета называет войну в Украине) в 2022 году из Карабаха по зову сердца около трехсот бойцов – участников Карабахской войны 2020 года поехали воевать в Донбасс».

И вот здесь хочется спросить? Чем они в Донбассе делились с местными ополченцами и российскими войсками? Умением быстро убегать с позиции? Какой опыт передавали россиянам? Сама газета отвечает на эти вопросы следующим образом: «Имея большой опыт борьбы с турецкими и израильскими беспилотниками, они успешно применяли его в СВО для успешной борьбы с беспилотниками».

Но послушайте, люди добрые, еще в 2020 году, в ходе Второй Карабахской войны, весь интернет был запружен видеоматериалами о том, как эти самые турецкие и израильские беспилотники пачками уничтожали армян. Уничтожали так, что те даже не успевали разбегаться и разлетались вокруг места взрыва мелкими кусочками. Они даже не успевали реагировать на удары беспилотников и о прилете ракеты узнавали лишь за несколько мгновений до взрыва. Так, о какой борьбе с беспилотниками может идти речь?

А хотите еще интересные факты относительно армянской доблести и умения воевать? Это уже взято из интернета. На сайте Armİnfo от 7 сентября 2023 года размещена информация совершенно иного рода и в ней говорится о том, что армяне воюют на стороне Украины. Заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртычан разглагольствует о том, что до 2014 года в Украине проживало до 600 тысяч армян с украинским гражданством и порядка 60-70 тысяч армян с видом на жительство. Давайте запомним эти цифры. И знаете, что интересно? На наивный вопрос автора интервью некоей Алины Оганесян о том вернулись ли армяне по большей частью на свою историческую родину после начала боевых действий в Украине, Д.Мкртычан честно отвечает: «Вы знаете, нет. Как оказалось, наши соотечественники в основном уехали в Европу, некоторая часть отправилась в США и Канаду».

Хотите узнать, сколько украинских армян вернулось все же в Армению? Вы удивитесь, но заместитель Союза армян Украины утверждает, что таковых всего 4-4,5 тысяч человек, то есть… 0,6%. Да, мы не ошиблись и это не опечатка, потому как 4 тысячи от 660 тысяч делает ровно 0,6%. А остальные рванули в Европу, США и Канаду. Так что российское вторжение в Украину оказалось для тамошних армян просто манной небесной. У них нашелся официальный повод просить американское и канадское гражданство.

Но даже эти цифры не отражают полноты «армянской воинственности и героизма», потому как на очередной наивный вопрос журналистки А.Оганесян о том, сколько же все-таки армян воюет на российско-украинском фронте (естественно с украинской стороны ) Мкртычан также честно признался, что их численность равна 5-7 тысячам. При этом зампредседателя Союза армян Украины, сразу спохватившись в чисто армянском стиле, решил немного приукрасить эти цифры и добавил, что их может даже быть около 12-15 тысяч человек. Экий разброс в статистике, однако. Но даже если взять за основу раздутую поправку, то все равно мы получим, что в рядах вооруженных сил Украины воюет лишь 2,7% от общего числа армян, проживавших там до начала войны. Если помните, об остальных мы уже говорили. Они изволят отдыхать на курортах США и Европы в качестве беженцев. Вот такой вот героический народ, эти армяне…

Рауф Насиров