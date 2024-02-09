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Байден заявил, что не имеет проблем с памятью и перепутал должность главы Египта

Байден заявил, что не имеет проблем с памятью и перепутал должность главы Египта

Президент США Джо Байден выступил перед журналистами после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

В докладе Байдена назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Когда у президента поинтересовались, как он относится к этому определению, тот заявил: «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги».

В то же время через несколько минут, говоря о конфликте Израиля и ХАМАС и гуманитарной ситуации в Газе, Байден по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики». «Думаю, как вы знаете, изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я поговорил с ним и убедил открыть их», — сказал он (помощь в Газу доставляют через КПП «Рафах» на границе с Египтом). Также, по словам Байдена, он «уговорил Биби [прозвище премьера Израиля Биньямина Нетаньяху]» открыть посты с израильской стороны.

Один из журналистов спросил, насколько серьезны проблемы с памятью у Байдена и способен ли он исполнять обязанности президента. «Моя память настолько плоха, что я позволил вам говорить», — сказал он в ответ. «С моей памятью все хорошо. Моя память… Посмотрите, чего я добился за время президентства», — добавил Байден (цитата по РБК).

В отчете прокурора утверждалось, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009-2017), и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года). «Как он посмел поднять эту тему?», — возмутился президент США. Он подчеркнул, что помнит каждый день со дня смерти его сына и не нуждается в том, чтобы ему об этом напоминали.

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