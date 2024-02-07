В посольстве Азербайджана в Пакистане впервые проводится голосование (фото)

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В азербайджанском посольстве в Пакистане 7 февраля проходит голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщили Азертадж в посольстве, в целях обеспечения в соответствии с Избирательным кодексом избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих в Пакистане или находящихся в долгосрочной зарубежной командировке, здесь создана участковая избирательная комиссия номер 54 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.

Помимо наших граждан, проживающих в этой стране, на избирательном участке, созданном при посольстве, смогут проголосовать обладающие правом голоса избиратели, которые по различным причинам находятся в этот день в Исламабаде.

В посольстве Азербайджана в Пакистане впервые создан избирательный участок и проводится голосование.