Карасин: Выборы в Азербайджане могут стать образцом для выборов в России

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Выборы в Азербайджане могут стать образцом для президентских выборов в России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

«Мы видим огромное количество людей с оптимистичными лицами. В их глазах видна уверенность в завтрашнем дне. Люди хотят сделать свой выбор в пользу процветания, в пользу современного, суверенного Азербайджана, который будет для каждого приносить свои позитивные результаты. Россия тоже готовится к мартовским выборам, и мы [наблюдатели] принесем определенный опыт Баку себе», – сказал он.