Суд отказал Трампу в президентском иммунитете

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Экс-президенту США Дональду Трампу отказано в президентском иммунитете. Таким образом, его можно будет судить по делу о штурме Капитолия.

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе решение суда первой инстанции.

«Для этого уголовного дела бывший президент Трамп является обычным гражданином со всеми правами любого другого обвиняемого. Любой иммунитет исполнительной власти, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не действует», – говорится в решении Апелляционного суда.