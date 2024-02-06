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Этническая украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

Этническая украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

«Мисс Япония-2024» украинского происхождения Каролина Сиино отказалась от титула. Об этом пишет Kyodo News.

Отмечается, что победа вызвала споры в стране из-за ее иностранных корней, однако она отказалась от этого титула после публикации в журнале Shukan Bunshun.

В статье речь шла о ее романе с женатым врачом-инфлюэнсером.

Сначала модель сказала, что разорвала отношения, как только узнала, что мужчина женат. А потом призналась.

«Мне искренне жаль за те огромные проблемы, которые я нанесла и за измену тех, кто меня поддерживал», – заявила Сиино.

Напомним, Сиино получила титул «Мисс Япония» в конце января. Она переехала в Японию в 5 лет, выросла в Нагое. Сиино стала первой натурализованной гражданкой этой страны, выигравшей конкурс красоты, и очутилась в центре скандала.

«Этот человек, которого выбрали «Мисс Япония», даже не смесь японки, а 100% чистая украинка. Поймите, она красивая, но это «Мисс Япония». Где японки?» – писали в Сети.

По словам организатора конкурса Ай Вады, награда Сиино – «возможность переосмыслить, что такое японская красота».

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