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Победа уроженки Украины на конкурсе «Мисс Япония» спровоцировала скандал

Победа уроженки Украины на конкурсе "Мисс Япония" спровоцировала скандал

В Японии разразился скандал из-за украинки и ее красоты. Победительницей конкурса «Мисс Япония» 2024 года стала уроженка Тернополя Каролина Сиино. Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии, но и самой старшей (26 лет). В японском обществе после победы Каролины разразилась дискуссия о том, как должна выглядеть «Мисс Япония».

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет. Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны.

Каролина подала заявление на конкурс «Мисс Япония» после того, как получила гражданство страны в 2022 году.

Получая корону, плачущая от радости Каролина на безупречном японском языке сказала, что все происходящее похоже на сон.

Но тот факт, что Каролина — первая не японка, ставшая «Мисс Япония», подлил масла в огонь споров о том, что же все-таки означает быть японцем. С одной стороны, существует мнение, что победа Каролины является знаком времени, с другой стороны – мнение о том, что «Мисс Япония» должна выглядеть по-другому.

Когда в 2015 году представительницей Японии на конкурсе Мисс Вселенная стала Ариана Маямото, чьей матерью была японка, а отцом — афроамериканец, это тоже вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. 20-летняя Ариана получила тысячи поздравлений, но и немало критических замечаний со стороны тех, кто считал, что она недостаточно похожа на японку.

Но в жилах Каролины Сиино, несмотря на ее блестящее знание языка и культуры, вообще не течет ни капли японской крови. В одном из постов в соцсети Х именно этот факт и вменяется ей в вину: “Эта особа, которую выбрали «Мисс Японии», вообще к Японии не имеет отношения. Она на 100% украинка. Поймите меня правильно, она — очень красивая, но конкурс называется «Мисс Япония». Где тут японскость?”.

Еще один вопрос – насколько правильно самой красивой японкой называть девушку с европейской внешностью? Еще одна точка зрения заключалась в том, что выбор украинской модели был политическим решением.

Сама Каролина после получения японского гражданства написала в Instagram, что, хотя и не похожа на японку, но ее менталитет стал японским, потому что она выросла в этой стране.

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