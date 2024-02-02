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ВОЗ: Нехватка еды в Газе является беспрецедентной в новейшей истории

ВОЗ: Нехватка еды в Газе является беспрецедентной в новейшей истории

Никто не застрахован от голода в секторе Газа, где уровень острой нехватки продовольствия является беспрецедентным в новейшей истории. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав снять препятствия на пути доставки помощи в палестинский анклав.

ВОЗ крайне обеспокоена проблемой неполноценного питания», – отметила организация, подчеркнув, что «уровень острой нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, никто не застрахован от голода».

Согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, «более полумиллиона человек – четверть населения – сталкиваются с тем, что эксперты классифицируют как катастрофические условия голода». «Поскольку сектор Газа приближается к голоду и риск заболеваний растет, ООН призывает к снятию барьеров и ограничений на доставку помощи в сектор Газа и внутри него, а также к возобновлению ввоза основных товаров частных производителей», – констатировали в организации.

Сотрудники ВОЗ сообщили об активизации военных действий в районе Хан-Юниса и о том, что «тысячи людей направляются в сторону Рафаха». «Люди выглядят заметно слабыми и худыми из-за недостатка питания. Все, с кем мы говорим, голодны. Люди ищут еду и безопасность – и то, и другое найти практически невозможно», – говорится в сообщении.

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