Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам тюрьмы

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Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.

Об этом сообщает организация WikiLeaks на своей странице в X.

Прокуратура просила для него пожизненное заключение, утверждая, что бывший сотрудник ЦРУ причастен к самой разрушительной утечке секретной информации за всю американскую историю. Сам Шульте заявил, что правительство ищет не справедливости, а мести.

Vault 7 – кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ о разработанных им программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния).