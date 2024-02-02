Стало известно, когда США нанесут удар по иранским силам |
Украина решила потребовать от России $1 триллион |
«Дизайн войны изменился». Колонка Залужного на CNN |
Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США |
В Баку насмерть угорела 11-летняя девочка |
Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла |
В Азербайджане отмечается День молодежи |
Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе |
ХАМАС выдвинул Израилю условие |
Главное Мир

Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам тюрьмы

Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.

Об этом сообщает организация WikiLeaks на своей странице в X.

Прокуратура просила для него пожизненное заключение, утверждая, что бывший сотрудник ЦРУ причастен к самой разрушительной утечке секретной информации за всю американскую историю. Сам Шульте заявил, что правительство ищет не справедливости, а мести.

Vault 7 – кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ о разработанных им программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния).

Теги:
Из этой рубрики
Дугин об армии России: На нашей стороне – дебил на дебиле
Мир

Дугин об армии России: На нашей стороне – дебил на дебиле

2024/02/02, 13:44
Около 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку в Германии
Мир

Около 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку в Германии

2024/02/02, 13:38
В Стамбуле автобус столкнулся с фурой, груженой тканью
Мир

В Стамбуле автобус столкнулся с фурой, груженой тканью

2024/02/02, 13:04
ВВС Украины отказались от австралийских F-18 Hornet и назвали их «летающим мусором»
Мир

ВВС Украины отказались от австралийских F-18 Hornet и назвали их «летающим мусором»

2024/02/02, 12:53
Стала известна страна, больше всех пострадавшая из-за кризиса в Красном море
Мир

Стала известна страна, больше всех пострадавшая из-за кризиса в Красном море

2024/02/02, 12:31
Стало известно, когда США нанесут удар по иранским силам
Мир

Стало известно, когда США нанесут удар по иранским силам

2024/02/02, 11:40
Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам тюрьмы
Мир

Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам тюрьмы

2024/02/02, 11:32
Украина решила потребовать от России $1 триллион
Мир

Украина решила потребовать от России $1 триллион

2024/02/02, 11:25
Байден может пригласить Эрдогана в США
Мир

Байден может пригласить Эрдогана в США

2024/02/02, 11:13