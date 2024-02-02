Россия в целом получила 5,5 млн азербайджанских яиц

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Азербайджан за январь отправил в Россию 4,2 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.

С момента начала поставок, то есть с декабря 2023 года, из Азербайджана ввезено 5,5 млн яиц.

Ведомство также отмечает, что Турция по итогам января 2024 года поставила в Россию 5,6 млн пищевых яиц. Турция начала поставки в РФ яиц 3 января этого года.

Вместе с тем, Беларусь нарастила продажи продукции: по итогам января этого года из страны было ввезено 69 млн яиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,7 раза.