БАПОР угрожает прекращением работы в Газе

50 Просмотров

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предупредило, что если финансовая поддержка организации будет и дальше сокращаться, то ей придется прекратить всю свою работу в секторе Газа и регионе, где углубляется голод и гуманитарный кризис.

БАПОР выступило с письменным заявлением о том, что сокращение финансовой поддержки организации в период углубления гуманитарного кризиса в секторе Газа ставит под угрозу помощь палестинцам.

«Огромные гуманитарные потребности более чем 2 миллионов человек в Газе рискуют усугубиться после того, как 16 стран-доноров решили прекратить финансовую поддержку БАПОР», – говорится в заявлении.

Отмечая, что десятки тысяч людей были вынуждены бежать из Хан-Юнуса на юге сектора Газа из-за израильских бомбардировок на прошлой неделе, в заявлении указывается, что эти люди бежали в город Рафах, где более 1,4 миллиона палестинцев в настоящее время живут в тяжелых условиях.

В заявлении говорится, что большинство людей, спасающихся от израильских атак, вынуждены жить во временных палатках или на открытых пространствах, и что те, кто находится в городе, опасаются, что они больше не будут получать продовольствие и другую гуманитарную помощь от БАПОР.

«Рафах превратился в море людей, спасающихся от бомбардировок», – сказал директор БАПОР в Газе Томас Уайт, подчеркнув, что люди, бегущие из Хан-Юнуса, уже не раз подвергались перемещению и что сотрудники БАПОР продолжают работать, несмотря на перемещение.

Отметив, что доступ на север Газы, где голод свирепствует с начала израильского наступления 7 октября, очень ограничен, Уайт указал, что, по некоторым данным, жители региона используют птичий корм для производства муки, и что израильская армия в значительной степени блокировала доступ конвоям с гуманитарной помощью.