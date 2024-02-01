Боррель призвал продолжить финансирование БАПОР

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Глава дипломатии Еевропейского союза Жозеп Боррель заявил, что необходимо продолжать финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения Израиля о причастности организации к нападениям группировки ХАМАС и проводимое расследование. Об этом сообщает РИА Новости.

1 февраля в Брюсселе проходит специальным саммит ЕС. Боррель отметил, что во время мероприятия намерен говорить о необходимости продолжать финансирование и поддержку БАПОР. По его мнению, нельзя допустить коллективное наказание палестинцев из-за действий боевиков радикального движения ХАМАС.

Расследование продолжается, но это не означает, что должна быть прекращена работа, подчеркнул Боррель.