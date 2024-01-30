В Азербайджане грузовик упал с моста, есть жертвы (фото)

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В Бейлагане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли 3 человека.

Инцидент произошел в селе Имамвердили Бейлаганского района, на мосту, расположенном над автомобильной магистралью Имишли-Бейлаган, передает АПА.

Автомобиль марки «КамАЗ», потеряв управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем марки «ВАЗ 2105». Затем грузовик съехал с моста и упал на железнодорожную линию Баку-Горадиз. В результате оба водителя и пассажир автомобиля «ВАЗ 2105» погибли на месте происшествия.

В связи с аварией движение поездов на железнодорожной линии приостановлено.

Ведется расследование.