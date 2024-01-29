Премьер Грузии Гарибашвили ушел в отставку |
Белый дом: США ответят, но войны с Ираном не хотим |
Грузия меняет премьер-министра 1 февраля |
Лицемерие набирает обороты: Европарламент против вступления Украины в ЕС |
Хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США |
Суд не удовлетворил жалобу Варданяна |
Financial Times: Евросоюз решил подорвать экономику Венгрии |
Столтенберг пригласит Украину в НАТО, но «на определенном этапе» |
Армия Ирана вышла на пик боеготовности |
Главное Общество

Президент уволил Ильгара Мустафаева

Президент уволил Ильгара Мустафаева

Ильгар Азиз оглу Мустафаев освобожден от должности председателя правления Управления Приморского бульвара.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства председателем правления Управления Приморского бульвара назначен Ханлар Адиль оглу Агаларов.

Агаларов до этого назначения работал руководителем Аппарата министерства культуры. Ранее работал на различных должностях в отделе стратегических исследований и планирования Администрации Президента, отделе по работе и коммуникациям с неправительственными организациями.

В 2013 году Агаларов окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук. Также получил степень магистра в области государственной политики в Кембриджском университете.

Теги:
Из этой рубрики
Президент уволил Ильгара Мустафаева
Общество

Президент уволил Ильгара Мустафаева

2024/01/29, 15:55
Дебилизация: треш-блогинг дополз до Азербайджана
Общество

Дебилизация: треш-блогинг дополз до Азербайджана

2024/01/29, 15:25
Обвиняемого в госизмене Хаджи Али Бехишти приговорили к 15 годам тюрьмы
Общество

Обвиняемого в госизмене Хаджи Али Бехишти приговорили к 15 годам тюрьмы

2024/01/29, 15:03
В Баку треш-блогера отправили в психушку (видео)
Общество

В Баку треш-блогера отправили в психушку (видео)

2024/01/29, 14:37
Хулуси Акар прибыл в Азербайджан (фото)
Общество

Хулуси Акар прибыл в Азербайджан (фото)

2024/01/29, 13:27
Завтра в Баку будет пасмурно
Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

2024/01/29, 13:11
В МИД Ирана рассказали, когда вынесут приговор совершившему нападение на посольство Азербайджана
Общество

В МИД Ирана рассказали, когда вынесут приговор совершившему нападение на посольство Азербайджана

2024/01/29, 12:58
В Масаллы чиновник из ЖКХ обвиняется в хищении более 100 тыс. манатов
Общество

В Масаллы чиновник из ЖКХ обвиняется в хищении более 100 тыс. манатов

2024/01/29, 12:47
Мазахир Панахов рассказал, смогут ли армяне голосовать на президентских выборах в Азербайджане
Общество

Мазахир Панахов рассказал, смогут ли армяне голосовать на президентских выборах в Азербайджане

2024/01/29, 10:53