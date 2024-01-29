Президент уволил Ильгара Мустафаева

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Ильгар Азиз оглу Мустафаев освобожден от должности председателя правления Управления Приморского бульвара.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства председателем правления Управления Приморского бульвара назначен Ханлар Адиль оглу Агаларов.

Агаларов до этого назначения работал руководителем Аппарата министерства культуры. Ранее работал на различных должностях в отделе стратегических исследований и планирования Администрации Президента, отделе по работе и коммуникациям с неправительственными организациями.

В 2013 году Агаларов окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук. Также получил степень магистра в области государственной политики в Кембриджском университете.