Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ECOWAS

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Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщило агентство Reuters.

Совместное заявление о выходе из организации было зачитано в эфире национального телевидения Нигера.

«После 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с большим сожалением, горечью и огромным разочарованием отмечают, что Организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма. Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предавших свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно обеспечить», — сказано в заявлении.