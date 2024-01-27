ЧП среди военнослужащих

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В Военную прокуратуру Физулинского района поступила информация о гибели военнослужащего N–ской воинской части Минобороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглы, сообщает АПА.

По факту в Военной прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, взяли вещдоки, опросили свидетелей. Назначены соответствующие экспертизы, осуществлены другие необходимые следственные действия.

Предварительным следствием установлены основательные подозрения об умышленном убийстве Амиля Абдуллаева другим офицером – Абдуллаевым Низами Эйнулла оглу на почве возникшего между ними спора.

Низами Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено принятие всех мер.