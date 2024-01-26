В Каспийском море с пассажирского корабля эвакуированы 32 человека

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В Каспийском море произошло ЧП на пассажирском судне.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Согласно информации, сегодня около 21:00 экипаж пассажирского судна «ПС 173» в районе Булла Каспийского моря в 30 км от берега установил, что вода заполняет отсек в носовой части судна. О происшествии была уведомлена диспетчерская служба ASCO.

К месту ЧП прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда «Гобустан» и «Гыз Галасы», на которые были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров, их жизни ничто не угрожает.

«Судно «ПС 173″ было взято на буксир кораблем Caspian Spirit, которое прибыло к месту происшествия, они направляются к берегу. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения причин ЧП», – говорится в сообщении.