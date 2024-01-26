В России стало больше яиц

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По итогам 2023 года суммарные объемы производства яиц в России выросли на 1,8 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 38,056 миллиарда штук, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (са).

При этом в декабре объемы производства яиц в стране, напротив, незначительно снизились — на 0,5 процента к уровню того же периода 2022 года, и опустились до отметки в 3,212 миллиарда штук, уточнили в Росстате.

За этот период в российских сельскохозяйственных организациях выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Показатель увеличился на 3,1 процента в сравнении с 2022 годом и достиг уровня в 13,29 миллиона тонн. Схожую динамику продемонстрировало производство крупного рогатого скота (плюс 6,9 процента, до 1,11 миллиона тонн) и свиней (плюс 6,5 процента, до 5,589 миллиона тонн), заключили в ведомстве.