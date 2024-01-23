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Следующий «Рамштайн» пройдет через 2-3 недели

Следующий "Рамштайн" пройдет через 2-3 недели

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится в ближайшее время. Об этом он заявил во время брифинга для печати по результатам заседания «Рамштайн-18» во вторник, 23 января.

«Следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в преддверии заседания Совета Украины-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе в середине февраля 2024 года», – отметил он.

«Надо подождать 2-3 недели», – резюмировал чиновник.

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